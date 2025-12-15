پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان یزد: نمیتوانم و نمیشود، اولین قدم انحراف از مسئولیت است، چراکه کشور و استان را نمیتوان با «نمیدانم» و «نمیتوانم» اداره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با بیان اینکه کسی که مسئولیت قبول میکند باید بهدنبال راهحل باشد؛ به موضوع مدیریت و ساماندهی پسماند در استان اشاره کرد و گفت: قانون، شرح وظایف دستگاهها را بهصورت شفاف مشخص کرده و مدیران هیچ توجیهی برای تسامح یا عدول از حدود و اختیارات قانونی تعیینشده ندارد.
وی با بیان اینکه مهمترین و اساسیترین نیاز هر انسان، برخورداری از محیط زندگی سالم و هوای پاک است، افزود: اگر آب و هوای سالم از محیط زندگی انسان گرفته شود، حتی اگر سراسر شهر هم از طلا بگیرند، هیچ فایدهای نخواهد داشت و هیچ خدمتی اثرگذار نخواهد بود مگر آنکه اساساً محیط زندگی سالم وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، مرزبندیهای قانونی را ضامن سلامت عملکرد مدیران دانست و تصریح کرد: دستگاههای نظارتی بهمنزله هشداردهنده وضعیت هستند تا مسئولان را در مسیر صحیح خدمت، کمک کنند و بدون این هشدارها، هیچ دستگاهی نمیتواند تضمین کند که امور را به بهترین شکل ممکن پیش میبرد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در مدیریت پسماندهای شهری اظهار داشت: بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای دفع و یا بازیافت اصولی زبالههای شهری باید در دستور کار قرار گیرد، ضمن آنکه میتوان از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای بهینهسازی مدیریت پسماندها نیز بهره گرفت.
حجتالاسلام طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود اختیارات کمیسیونها از جمله کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک گفت: کمیسیونها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات میتوانند مصوبه داشته باشند و مجاز به عدول از قوانین بالادستی نیستند؛ بنابراین مصوبهای قابلیت اجرا دارد که در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی باشد و مصوبات مغایر یا فراقانونی هرگز قابل اجرا نخواهد بود.
وی ادامه داد: این موضوع در مورد ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل نیز صادق است؛ قطعاً وجود آلایندگی مانع قابل اغماض در زمینه تولید نیست بلکه تولید آلاینده اساساً غیر قانونی بوده، نه تنها مفید به حال مردم نیست بلکه در صورت استمرار آلایندگی بلای جان مردم خواهد بود.