پس از ماه‌ها کمبود نهاده‌های دامی، با تأمین ارز و افزایش واردات، آرامش به بازار بازگشته و هم‌اکنون انبارهای استان مرکزی مملو از نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا، جو و کنجاله سویا وارد چرخه توزیع شده و تولیدکنندگان می‌توانند از طریق سامانه «بازارگاه» با قیمت مصوب نسبت به خرید اقدام کنند.

نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز اعلام کرد: در ماه جاری حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های دامی گشایش ارزی انجام شده و تأمین نهاده‌ها برای سه ماه آینده بدون مشکل پیش‌بینی می‌شود.