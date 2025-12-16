خرید سهام با نماد «وآیند»، مهلت خرید سهام سهام‌داران غیر از اعضای «مالک واحد» به مدت یک ماه دیگر و دقیقاً با همان شرایط و ترتیبات قبلی تمدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به استناد مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در خصوص لغو مجوز بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر، هم‌چنین مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و موافقت ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله به اطلاع تمامی سهام‌داران محترم می‌رساند:

پیرو اطلاعیه‌ی (بیانیه‌ی شماره‌ی ۲) خرید سهام با نماد «وآیند»، مهلت خرید سهام سهام‌داران غیر از اعضای «مالک واحد» (طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به مدت یک ماه دیگر و دقیقاً با همان شرایط و ترتیبات قبلی تمدید می‌شود؛ لذا بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام نمایند:

• بر پایه‌ مصوبه‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهام‌داران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهام داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.

• بهای خرید سهام هر کُد حقیقی یا حقوقی (به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین شده است.

• سهام‌داران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهام‌داران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارایه‌ی درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.

• سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.

• دوره‌ی اخذ سفارش توسط کارگزاران، از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ است.

طبق مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجاره‌بها، مطالبات قطعی شهرداری‌ها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنان‌چه دارایی‌های مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهی‌ها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت نماید:

۱) مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

۲) بدهی مالیاتی

۳) مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی

۴) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵) سایر سهام‌داران، غیر از سهام‌دارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش رسانده‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند.

بنابراین، چنان‌چه سهام‌داران محترم در مهلت تمدید شده‌ی مقرر نسبت به ارایه‌ی درخواست و سفارش فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی دارایی‌های بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه‌ی بدهی‌های بانک به اشخاص و نهاد‌های ذی‌ربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد دارایی‌ها بر بدهی‌ها، نسبت به پرداخت سهم سهام‌دارانی که سهام خود را نفروخته‌اند، اقدام نماید.

بدیهی است تسویه‌حساب نهایی با سهام‌دارانی که سهام خود را طی دوره‌ی مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی دارایی‌ها و تسویه‌ی بدهی‌های بانک شامل موارد فوق‌الذکر، وجود مازاد حصه (خالص دارایی‌ها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.