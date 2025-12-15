رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: با وجود امضای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، هنوز راه طولانی تا اجرای کامل آن باقی است و دو کشور باید از پروژه‌محوری دور شوند و با تنظیم برنامه اقدام، به روابطی برنامه محور روی آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدکمال خرازی امروز در دیدار هیئتی از اندیشکده‌های مختلف چینی که برای حضور در «سومین مجمع گفت‌و‌گو‌های ایران و چین» به تهران سفر کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد که سفر آنها اثر مثبتی در ارتقای شناخت ایشان از واقعیت‌های ایران داشته باشد.

خرازی تصریح کرد: با وجود سوابق تاریخی عمیق و روابط سیاسی گسترده بین دو کشور، هنوز شناخت ایرانیان و چینی‌ها از یکدیگر هنوز در سطح مطلوب نیست و مردم دو کشور شناخت مناسبی از همدیگر ندارند. در این راستا، مؤسسات تحقیقاتی و اندیشکده‌ها می‌توانند نقش برجسته‌ای در آشنایی مردم دو کشور با هم داشته باشند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: امیدواریم با تهیه یک برنامه اقدام جهت اجرای سند برنامه همکاری جامع و مواضع واقع‌بینانه‌ای که دولت چین در قبال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گرفته است، بتوان گام‌های عملی موثری را در جهت تقویت روابط دو کشور برداشت.

خرازی همچنین به هیئت چینی توصیه کرد: در پیگیری مسائل ایران، صرفا به اخبار و اطلاعاتی که رسانه‌ها یا اندیشکده‌های غربی منتشر می‌کنند، بسنده نکنند، بلکه تکیه بیشتری بر اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها و اندیشکده‌های ایرانی داشته باشند.

اعضای هیئت چینی نیز در این جلسه با در میان گذاشتن برداشت‌هایی که از این سفر داشتند، از انسجام ملی و استقلال‌طلبی ایرانیان که به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران بیش از پیش تجلی یافته است، ابراز شگفتی و تاکید کردند ایران نشان داد هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی کشوری قوی است. اعضای هیئت چینی گفتند بیش از ۸۰ درصد افکار عمومی چین در جریان این جنگ از ایران حمایت کردند.

اعضای این هیئت همچنین در سخنان خود بر ضرورت تقویت روابط ایران و چین در قالب برنامه‌های توسعه‌ای دو کشور تأکيد و تصریح کردند: ضروری است این روابط چه در قالب بریکس و چه سازمان شانگهای تقویت شود و دو طرف همراه با هم نقش‌آفرینی بیشتری در عرصه بین‌المللی داشته باشند.