به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر شبکه آموزش سیما در این مراسم گفت: ایران جان فرصتی برای عدالت رسانه‌ای، و رویدادی برای دیده شدن همه ظرفیت‌های ایران در قاب رسانه است.

علی پارسانیا افزود: در برنامه ایران جان هر ماه یک هفته به استان‌ها اختصاص می‌یابد تا چالش‌ها و خواسته‌های آن استان بازتاب شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز در این مراسم گفت: در این رویداد ملی با تولیدات فاخر، ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف از شبکه سراسری پخش می‌شود.

محسن رئیسی افزود: در صدا و سیما فعالیت‌های آموزش و پرورش تبیین می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین شهر‌های لار و بندرلنگه

مدیر کل آموزش و پرروش هرمزگان نیز گفت: در رویداد ایران جان معلمان و پیشکسوتان آموزش و پروش به انتقال تجارب، برنامه‌ها و دستاورد‌های خود می‌پردازند.

منوچهر ضیایی افزود: در این رویداد خیران مدرسه ساز، معلمانی که برای آموزش به مناطق سخت گذر می‌روند و حتی معلمان شاغل در مدارس تک دانش آموزه، معرفی می‌شوند.

در هرمزگان ۱۰ مدرسه با یک دانش آموز اداره می‌شود.

در پایان مراسم از پوستر ایران جان- هرمزگان ایران رونمایی شد.

رویداد ایران جان ۲۷ دی تا سوم بهمن ماه در ایستگاه هفتم به هرمزگان اختصاص دارد.