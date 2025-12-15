پخش زنده
امروز: -
تفاهم نامه سه جانبه رویداد ملی ایران جان بین صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، شبکه آموزش سیما و اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر شبکه آموزش سیما در این مراسم گفت: ایران جان فرصتی برای عدالت رسانهای، و رویدادی برای دیده شدن همه ظرفیتهای ایران در قاب رسانه است.
علی پارسانیا افزود: در برنامه ایران جان هر ماه یک هفته به استانها اختصاص مییابد تا چالشها و خواستههای آن استان بازتاب شود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز در این مراسم گفت: در این رویداد ملی با تولیدات فاخر، ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف از شبکه سراسری پخش میشود.
محسن رئیسی افزود: در صدا و سیما فعالیتهای آموزش و پرورش تبیین میشود.
مدیر کل آموزش و پرروش هرمزگان نیز گفت: در رویداد ایران جان معلمان و پیشکسوتان آموزش و پروش به انتقال تجارب، برنامهها و دستاوردهای خود میپردازند.
منوچهر ضیایی افزود: در این رویداد خیران مدرسه ساز، معلمانی که برای آموزش به مناطق سخت گذر میروند و حتی معلمان شاغل در مدارس تک دانش آموزه، معرفی میشوند.
در هرمزگان ۱۰ مدرسه با یک دانش آموز اداره میشود.
در پایان مراسم از پوستر ایران جان- هرمزگان ایران رونمایی شد.
رویداد ایران جان ۲۷ دی تا سوم بهمن ماه در ایستگاه هفتم به هرمزگان اختصاص دارد.