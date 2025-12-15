صید تُن ماهیان در آب‌های دور از شهریور هر سال آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شیلات شهرستان سیریک پیش بینی کرد تا پایان فصل صید، بیش از ۱۷ هزار تن، ماهی تنُ از آب‌های دور صید شود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

شقایق رضاخانی افزود: علت افزایش صید، آموزش‌های نوین به صیادان است.

وی گفت: هر شناور سالی ۵ دوره‌ی دو ماهه برای صید تن ماهیان به آب‌های دور سفر می‌کند.

رئیس شیلات شهرستان سیریک افزود: بیش از دو هزار صیاد با ۱۰۰ فروند شناور در شهرستان سیریک مشغول صید تن ماهیان هستند.

رضاخانی افزود: ماهیان صید شده به کارخانه‌های تُن ماهی ارسال می‌شود.

وی گفت: امروز یکی از شناور‌ها پس از دومین سفر خود بازگشته و برآورد اولیه صید آن ۱۸۰ تن است.

مدیرکل شیلات هرمزگان هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون در استان ۲۳۲ هزار تن ماهی تنُ صید شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد افزایش یافته است.

مسعود بارانی افزود: حدود ۲۰۰ لنج آب‌های دور در استان فعال هستند که مجموع صید آنها در اقیانوس‌ها به ۶۰ هزار تن می‌رسد.

هرمزگان رتبه نخست صید آبزیان را در کشور دارد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران هم گفت: در شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیش از هزار شناور در آب‌های دور فعال هستند.

عطاالله رئیسی افزود: میزان صید سالانه این شناور‌ها حدود هزار و ۱۶۷ تن است که از این میزان، ۶۰ هزار تن سهم هرمزگان است.

شهرستان سیریک به علت نزدیکی به دریای عمان و اقیانوس هند یکی از قطب‌های مهم تولید و صید ماهی در جنوب کشور است.