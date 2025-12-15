پخش زنده
از بعد ازظهر امروز و امشب دومین سامانه بارشی جنوبی از غرب هرمزگان وارد استان میشود و سبب ناپایداری جوی ودریایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی میشود و به تدریج رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تند باد لحظهای از غرب استان و جزایر کیش و لاوان آغاز خواهد شد.
مجتبی حمزه نژاد افزود: این سامانه بارشی بتدریج مناطق شمالی، مرکزی و شرقی را در برخواهد گرفت. وی گفت: بارشهای این سامانه شدید است و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در رفت و آمدهای دریایی و هوایی در استان میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان توصیه میشود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت گیرد و از رفت و آمدهای غیر ضرور جادهای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: دریا نیز در این مدت با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و تندباد لحظهای مواج خواهد شد و توصیه میشود تمهیدات لازم در بندرهای استان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.
وی افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد و استمرار ناپایداری جوی و دریایی را سبب خواهد شد.
به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه در استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به دنبال هشدار سطح قرمز هواشناسی در استان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان وضع هشدار صادر کرد.
مهرداد حسن زاده افزود: بر این اساس مرخصی و مأموریت تمام اعضای ستاد بحران استان، تا عادی شدن اوضاع لغو شده است.
وی گفت: تمام اعضای ستاد بحران استان و فرمانداران، از جمله شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای امدادی، عملیاتی و خدماترسان در حالت آماده باش هستند و تجهیزات امدادی، ماشینآلات سنگین و خودروها در آمادگی کامل به سر میبرند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در صورت نیاز در مناطق پرخطر امکان اسکان اضطراری فراهم شده است و گروههای واکنش سریع امدادی و عملیاتی در سطح استان در آماده باش کامل هستند.