احمد کرمی بر لزوم بیطرفی کامل مجریان انتخابات پیشرو تاکید کرد و گفت: مجریان این رویداد مهم، امانتدار رأی مردم هستند و باید در چارچوب قانون و کمال شفافیت عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در جمع فرمانداران؛ با اشاره به رویداد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماههای آتی، اظهار کرد: مشارکت حداکثری، اولویت نخست انتخابات است و فرمانداران باید با فعالسازی حلقههای میانی، معتمدان، بزرگان ایلات و طوایف و نخبگان فرهنگی و هنری، زمینه را برای حضور پرشور مردم و تشکیل شوراهایی کارآمد فراهم کنند.
وی در این نشست، رویداد انتخابات را مهمترین مقوله پیش رو عنوان کرد و افزود: انتخابات تبلور اراده مردم است و برآیند این انتخابات، پایهگذار انتخابات بعدی نیز هست.
احمد کرمی، اصل انتخابات را بر شفافیت، بیطرفی هیأتهای اجرایی و برگزاری سالم آن دانست و اضافه کرد: فرمانداران باید تمهیدات لازم را برای این مهم بیندیشند.
به گفته استاندار ایلام، مشارکت مردم و حضور همه اقشار؛ موازی و همسو با برگزاری خود انتخابات است.
در این نشست به طرحهای سفر ریاست جمهوری نیز پرداخته شد.
استاندار ایلام تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی و اشتغال زا به خاطر ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان، هرگز نباید تعطیل شود.
وی گفت: کلنگ زنیها بایستی با برنامه و شفاف و البته تأمین منابع مالی دقیق باشد و اعتبارات بین شهرستانها بر اساس طرحهای آنها توزیع شود که لازم است؛ برای جذب این اعتبارات با برنامه عمل کنیم؛ برنامهای که در سال ۱۴۰۵ به تکمیل تمام طرحها منجر شود.
پاسخ مناسب به ارباب رجوع و تکریم آنها خواسته استاندار از فرمانداران استان بود.
نهضت عدالت آموزشی، طرحهای مسکن ملی، طرحهای محله محور و تلاش برای رفع موانع تولید از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
استاندار ایلام به وضعیت بازار و تورم موجود، خدمات شهرستانها و وضعیت نانواییها نیز گریزی زد و گفت: روی نظارت میدانی بر بازار حساب ویژهای باز کردهایم و لازم است فرمانداران ضمن مداوم بازار؛ مشکلات را منعکس کنند.
احمد کرمی در این همایش تصریح کرد: بازرسان ویژه استاندار به همه شهرستانها و حتی روستاها و محلات برای اخذ گزارشات مستند و مستدل مامور شدهاند و استانداری مرتب به گزارشهای آنها، ترتیب اثر میدهد.