نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با حضور فرهیختگان و صنعتگران هرمزگان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت: امروز، دانشگاه آزاد اسلامی در استان هرمزگان نه تنها یک مرکز آموزش عالی، بلکه یک قطب نیرومند پژوهشهای هدفمند و حلکننده چالشهای واقعی صنعت و جامعه است.
محمدحسین رنجبر افزود: دانشگاه آزاد آماده است تا با عقد تفاهمهای عملیاتی، اجرای طرحهای مشترک و ارائه راهحلهای فناورانه، پاسخگوی نیازهای فنی، اجرایی و توسعهای در استان باشد.
وی از همه سرمایهگذاران، صنعتگران و مسئولان خواست با دقت این دستاوردها را ببینند و برای تجاریسازی و بهرهبرداری از آنها پیش قدم شوند.