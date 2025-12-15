به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت: امروز، دانشگاه آزاد اسلامی در استان هرمزگان نه تنها یک مرکز آموزش عالی، بلکه یک قطب نیرومند پژوهش‌های هدفمند و حل‌کننده چالش‌های واقعی صنعت و جامعه است.

محمدحسین رنجبر افزود: دانشگاه آزاد آماده است تا با عقد تفاهم‌های عملیاتی، اجرای طرح‌های مشترک و ارائه راه‌حل‌های فناورانه، پاسخگوی نیاز‌های فنی، اجرایی و توسعه‌ای در استان باشد.

وی از همه سرمایه‌گذاران، صنعتگران و مسئولان خواست با دقت این دستاورد‌ها را ببینند و برای تجاری‌سازی و بهره‌برداری از آنها پیش قدم شوند.