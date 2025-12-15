\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06f8\u06f0 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u062a\u0627 \u06f2\u06f9 \u0622\u0630\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627 \u0631\u0627 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n