بارش باران از دقایق نخست بامداد سه شنبه در هرمزگان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بارندگی در شهرستان های غربی مانند بندرخمیر و بندرلنگه و مرکز هرمزگان مانند قشم آغاز شده و ادامه دارد.
در بندرعباس نیز ناپایداری جوی و رعد و برق آغاز شده است.
این دومین موج بارشی این هفته در هرمزگان است.
بارندگی ها در هرمزگان تا آخر هفته ادامه دارد و در این زمینه هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.
مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این سامانه بارشی بتدریج مناطق شمالی، مرکزی و شرقی را در برخواهد گرفت.
وی گفت: بارشهای این سامانه شدید است و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در رفت و آمدهای دریایی و هوایی در استان میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان توصیه میشود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت گیرد و از رفت و آمدهای غیر ضرور جادهای و روستایی وصعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: دریا نیز در این مدت با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و تندباد لحظهای مواج خواهد شد و توصیه میشود تمهیدات لازم در بندرهای استان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.
وی افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد و استمرار ناپایداری جوی و دریایی را سبب خواهد شد.