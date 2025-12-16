کاظم ابوخلف سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در فلسطین اعلام کرد: شرایط زندگی کودکان در نوار غزه با هوای سرد و بارش شدید و سیل آسای باران دشوار و وخیم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوخلف سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در فلسطین (یونیسف)به شبکه الجزیره گفت: حجم نیاز‌ها در نوار غزه بسیار بزرگ است و ۶۰۰ هزار پتو و هفت هزار چادر در غزه توزیع کرده‌ایم، اما این مقادیر پاسخگوی نیاز‌ها نیست.

سخنگوی یونیسف همچنین گفت: بارش باران بسیار شدید است و آب به داخل چادر‌ها نفوذ می‌کند.

بونیسف پیشتر با اشاره به وقوع طوفان و بارش باران‌های سیل آسا در نوار غزه هشدار داد: جان بیش از ۸۰۰ هزار نفر در نوار غزه در معرض خطر است و نیمی از آنها کودک هستند.

یونیسف با انتقاد از عملکرد جهان در قبال نوار غزه افزود: جامعه بین‌المللی شکست خورده است و ما کودکان غزه را که همچنان در طول زمستان به دلایل قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند، ناامید کرده‌ایم.

براساس اعلام این صندوق، از زمان اجرای آتش‌بس در نوار غزه، ۸۲ کودک جان باخته‌اند که تکان‌دهنده است و باید متوقف شود.

از سوی دیگر سخنگوی جنبش حماس با هشدار درباره پیامد‌های انسانی این شرایط، از ناتوانی جامعه جهانی در شکستن محاصره و تأمین حداقل‌های اسکان اضطراری انتقاد کرد.

حازم قاسم اعلام کرد: با ورود یک سامانه جوی جدید، فاجعه انسانی در نوار غزه به‌طور چشمگیری تشدید شده و بسیاری از آوارگان به‌دلیل غرق شدن چادرهایشان در آب باران، با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو هستند.

به گفته سخنگوی جنبش حماس، چادر‌هایی که برای اسکان آوارگان برپا شده‌اند، اساساً هیچ‌گونه حفاظت مؤثری در برابر شرایط مختلف جوی فراهم نمی‌کنند.

حازم قاسم با ابراز تأسف از بی‌توجهی جامعه بین‌المللی افزود: تمامی هشدار‌ها و درخواست‌های پیشین برای ورود تجهیزات مناسب اسکان و آغاز روند بازسازی، با پاسخ عملی مواجه نشده و جامعه جهانی همچنان در شکستن محاصره رژیم صهیونیستی علیه غزه ناتوان مانده است.

سخنگوی جنبش حماس در ادامه، از میانجی‌ها، کشور‌های ضامن توافق توقف جنگ، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا به‌صورت فوری وارد عمل شوند و برای نجات ساکنان غزه از «یک فاجعه قطعی» اقدام کنند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که در پی بارش شدید باران در نوار غزه، صد‌ها چادر آوارگان دچار آب‌گرفتگی شده و خسارت گسترده‌ای به محل‌های اسکان موقت وارد شده است.

بارش بی‌وقفه باران بر سرزمین ویران‌شده غزه، بار دیگر فاجعه انسانی تازه‌ای را رقم زده است. هزاران آواره فلسطینی که اسرائیل مانع ورود جایگزین‌های اسکان برای آنها شده است، هر روز چشمان خود را بر صحنه‌ای باز می‌کنند که در آن آب باران تا داخل خیمه‌ها نفوذ کرده و آخرین وسایل زندگی‌شان را با خود برده است.