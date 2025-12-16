دستگاه قضایی انگلیس اعلام کرد پل دویل فردی که از یک ماشین به عنوان سلاح برای زیرگرفتن بیش از ۱۰۰ نفر استفاده کرده بود محاکمه شد و حکمش به زودی اعلام می‌شود. این افراد در جشن قهرمانی تیم فوتبال لیورپول در این شهر گرد هم آمده بودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دادگاه اعلام کرده مهاجم پس از اعتراف به ۳۱ فقره جرم مربوط به آسیب رساندن جدی به مردم در جشن پیروزی تیم لیورپول در پنجم خرداد امسال، محاکمه و مجازات خواهد شد.

مردی که با ماشین خود مردم را زیر گرفت به پلیس گفت این کار را از روی ترس و وحشت انجام داده است، اما دادستان‌ها گفتند اینها دروغ‌هایی است که پل دویل می‌گوید و او "فقط کنترل خود را از دست داده" و در طول مسیر با عصبانیت به جمعیت حمله کرده است و شواهد نشان می‌دهد مدام فریاد می‌زد لعنتی‌ها از سر راه کنار بروید.

در جلسه دادگاه گفته شد مهاجم ۵۴ ساله عصبانی بوده و هنگام این حمله خشمش کاملاً او را در بر گرفته بود.

در دادگاه اعلام شد در مجموع ۷۸ نفر از قربانیان مشاهدات و آسیب‌هایی را که در پی این حمله به آنان وارد شد تشریح کردند و توضیح دادند که چگونه بهترین روز آنان به سرعت به بدترین روز تبدیل شد.