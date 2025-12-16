امروز و فردا آسمان ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه رگبارنسبتاً شدید باران و تگرگ و تند باد لحظه‌ای در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این باران سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در رفت و آمد‌های دریایی و هوایی در استان می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار علاوه بر استان هرمزگان، تمهیدات ویژه در این خصوص صورت پذیرد و از رفت و آمد‌های غیر ضرور شهری، جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.

وی افزود: دریا نیز در این مدت با افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی و تند باد لحظه‌ای مواج است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد شد و تداوم ناپایداری شدید جوی و دریایی را خواهیم داشت.

به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.