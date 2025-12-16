پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران توسعه جغرافیایی پیدا نمیکند و جمعیت آن هم چندان افزایش نمییابد، اما شهرهای حومهای که بهخاطر پایتخت به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و هشتادهمین جلسه شورای شهر گفت: شهرهای حومهای که بهخاطر تهران به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند و به تدریج در حال گسترش هستند و به دنبال حذف حریم بودند که با آن مخالفت کردیم. چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟
وی تصریح کرد: در مورد تراکم و جمعیت تهران بنده بارها صحبت کردم. رشد جمعیت تهران از حد متوسط کشور کمتر است. اینکه از توسعه تهران صحبت میکنیم منظورمان توسعه جغرافیایی نیست بلکه توسعه عملیاتی است.
چمران ادامه داد: در زمان تدوین طرح جامع از مساحت تهران به میزان ۱۰۰ کیلومتر کاستیم درحالی که تمام شهرها در شورای عالی معماری و شهرسازی به مساحت خود میافزایند.
چمران با بیان اینکه شهرهایی در اطراف تهران زمانی هزار نفر جمعیت داشتند و امروز ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و به شهرستان تبدیل شده است، گفت: تمام این شهرها حریم دارند، اما تهران حریم ندارد.
درمورد انتصابات در شهرداری از من نباید پرسید
رئیس شورای شهر تهران همچنین در مورد انتصابات در شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: از من نباید پرسید؛ در نمایشگاه شهر آفتاب مدیر متخصص آن تغییر یافت و مدیر جدید مدتی پس از انتصاب از شهرداری بیرون رفت. پس از آن توصیه این بود که همان فرد متخصص به عنوان مدیرعامل انتخاب شود. شورا معیارها را برای انتصاب مدیران در نظر گرفته و بارها اعلام کردیم که ناپایداری در مسئولیتها درست نیست؛ مگر اینکه مشکلی داشته باشد.
چمران گفت: بنده در نظارت دخالت میکنم نه کار عملی. در انتصاب مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قرار بود مدیریت موقتی باشد.
تبلیغات شهری باید اطلاعرسانی باشد
چمران در پاسخ به پرسشی درباره حساسیت شورای شهر نسبت به تبلیغات شهری و برخی تبلیغات جدید در سطح تهران، اظهار کرد: در هر موضع تبلیغاتی، تبلیغات باید بر واقعیتها استوار باشد تا بتواند اثر مثبت بگذارد. تبلیغات غیرواقعی و فراتر از حد معمول درست نیست و از سوی دیگر، اگر کمتر از حد معمول هم اطلاعرسانی شود، کارهایی که انجام شده به مردم منتقل نمیشود.
وی افزود: در شهری به وسعت و گستردگی تهران، بسیاری از اقدامات ممکن است به چشم نیاید و مردم از آنها مطلع نشوند؛ بنابراین آنچه ما بهعنوان تبلیغات انجام میدهیم، باید در اصل اطلاعرسانی باشد تا مردم بدانند چه اقداماتی صورت گرفته است. شهرداری نباید وارد تبلیغات صرف با آن شکلی شود که شناختهشده و مرسوم است. باید دقیقاً مشخص شود چه چیزی انجام شده، چند درصد آن عملیاتی شده و چه میزان از برنامهها به نتیجه رسیده است، چرا که متأسفانه در برخی موارد هنوز نتایج مشخصی دیده نمیشود.
واکنش چمران به تحولات تاکسیرانی
چمران در پایان با اشاره به برخی موضوعات دیگر از جمله مدیریت موقت در تاکسیرانی گفت: برخی انتصابات بهصورت موقت انجام شده، چون بخشی از کارها قابل رها شدن نبوده است. البته من وارد جزئیات اجرایی نمیشوم و نقش شورا بیشتر نظارتی است. درباره موضوعات مرتبط با آئیننامههای دولت و بحثهای پزشکی یا مدارک نیز اگر تغییری قرار باشد انجام شود، باید از سوی دولت اعلام شود و آنچه به تصویب هیئت دولت برسد، بهعنوان قانون اجرا خواهد شد. من در این خصوص نظر خاص یا اطلاع جدیدی ندارم.ایجاد ۱۳۰ بوستان در ۴ سال اخیر در پایتخت
درادامه نشست شورا، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد دو هزار و ۳۰۲ بوستان داشتیم در حالی که امسال دو هزار و ۴۳۲ بوستان داریم و این یک نقطه مطلوب است.
مهدی پیرهادی افزود: با وجود اینکه با کمبودهای جدی در آبرسانی به بوستانها مواجه بودیم، ۱۲۸ کیلومتر شبکه انتقال پساب در تهران اجرا شده است و در سال ۱۴۰۷ بر اساس طرح جامع آب خام، در شبکه انتقال و برخی تصفیه خانههای محلی مشکل اساسی نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: کاری که باید طی ۴۰ تا ۵۰ سال انجام میشد در چهار سال صورت گرفته است. گزارش اقدامات را به صورت تفصیلی به شهروندان ارائه خواهیم کرد که مردم بدانند با همت شورا و شهرداری چه اقداماتی صورت گرفته است.
پیرهادی با بیان اینکه تمام محلات به جز دو محله بوستان دارند، خاطرنشان کرد: پس از پیگیریهای متعدد، هنوز در دو محله با وجود اینکه اعتبار از محل جرائم قطع اشجار دارند، زمینی تملک نشده است. محله نبی اکرم در منطقه ۱۴ و محله مخصوص در منطقه ۱۱ هنوز بوستان ندارند و از شهرداری میخواهیم سریعتر نسبت به تملک زمین و ساخت بوستان اقدام کنند.حق نداریم در شورا که هزینهاش از جیب مردم است نطق سیاسی و انتخاباتی کنیم
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران هم در نشست امروز شورا گفت: چه یک تومان چه رقمی دیگر، از جیب مردم خرج میشود و حق نداریم نطق سیاسی و انتخاباتی داشته باشیم.
احمد صادقی در خصوص برآورد هزینههای شورا نیز گفت: بنده مصاحبهای براساس محاسبات مبالغ داشتم. بنده تحصیل کرده رشته حقوق هستم و محاسبات را بر اساس کارشناسیها و قیمت تمام شده اعلام میکنم.
وی افزود: پژوهشگر اقتصادی که تخصص اصلی آن اقتصاد شهری است، قیمتهای تمام شده را بررسی کرده است. شاخصها بر اساس نظریههای اقتصادی تهیه شده و مصوبات شورا به عنوان یک کالای نهایی در این نهاد در نظر گرفته است.
صادقی با بیان اینکه این اعداد در سال ۱۴۰۱ نیز توسط عضو شورای شهر اعلام شد، خاطرنشان کرد: اینکه به موارد اعلام شده از سوی آقای امانی پاسخ داده نشد و به اظهارات بنده پاسخ دادند، جای تأمل دارد.
وی ادامه داد: رقم بیش از هفت میلیارد تومان بر اساس نرخ تورم ارزیابی شده است. با محاسبه قیمت تمام شده دو ساختمان چند ۱۰ هزار متری، مساحت و کارکنان میتوان به این رقم نیست و نیاز به محاسبه قیمت چای و شکلات نیست.
صادقی تأکید کرد: انتظار میرفت رئیس و خزانه دار شورا به این موضوع در مصاحبه دقت میکردند که بنده گفتم چه یک تومان چه رقمی دیگر، از جیب مردم خرج میشود و حق نداریم نطق سیاسی و انتخاباتی داشته باشیم.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: چطور برخی اعضای شورا که در یکی از ۱۹۵ افتتاحیه برنامهها شرکت نکردهاند ادعای کم کاری مدیریت شهری را مطرح میکنند؟ بنده به زودی گزارشی ارائه خواهم داد که کار انجام شده است.
مدیران چند روزه نمیتوانند وضعیت حمل و نقل را درست کنند
در ادامه نشست شورای شهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به ریشه تاریخی نامگذاری روز حمل و نقل گفت: در سال ۱۳۶۲ و در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، بیش از ۱۰۰ کشتی باری حامل نیازهای ضروری مردم در اسکلههای ایران پهلو گرفته بودند، اما بهدلیل مخاطرات جنگی و احتمال تهاجم رژیم بعث عراق، امکان تخلیه ایمن آنها وجود نداشت.
وی افزود: در همان مقطع، با فرمان حضرت امام (ره)، رانندگان غیور و با غیرت کشور با کامیونهای خود به سمت مرزها و بنادر حرکت کردند و میلیونها تن بار که ممکن بود ماهها زمان ببرد تا تخلیه شود، در مدت کوتاهی جابهجا و تخلیه شد؛ اقدامی که نماد ایثار، همبستگی است و نقش حیاتی حملونقل در کشور داشت.
تشکری هاشمی ضمن تبریک این روز به فعالان حوزه حملونقل اظهار کرد: از همینجا به رانندگان خوشغیرت کشور، فعالان بخش ریلی و اتوبوسرانی تبریک میگویم و خداقوت عرض میکنم. اساس توسعه پایدار و زیربنای تولید در کشور، حملونقل است و اگر این بخش بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد، توسعه سایر بخشها نیز امکانپذیر خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به شرایط کاری دشوار رانندگان در پایتخت، تصریح کرد: باید قدردان رانندگان اتوبوس شهری، راهبران مترو، رانندگان تاکسی و رانندگان کامیون باشیم؛ کسانی که در ترافیک سنگین، آلودگی هوا، حوادث و استرس مداوم رانندگی، خدمات خود را بدون توقف به مردم ارائه میدهند.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت ناوگان حملونقل شهری گفت: واقعیت این است که بسیاری از وسایل حملونقل عمر مفید خود را پشت سر گذاشتهاند و امروز با ناوگانی خسته، مستهلک و فرسوده مواجه هستیم؛ ناوگانی که هم رانندگان را مستأصل کرده و با تحمیل هزینههای سنگین، اقتصاد آنها را در معرض خطر قرار داده و امان رانندگان بریده شده است.
وی افزود: مردم نیز از این وضعیت خستهاند. همه ما میتوانیم درک کنیم که نهتنها رانندگان این ناوگان رنج میبرند، بلکه مسافران نیز متحمل فشار و نارضایتی هستند.
تشکری هاشمی با اشاره به تردد شبانه خودروهای سنگین در شهر گفت: در حالی که شبها شهر در حال استراحت است برای تردد کامیونها زمانبندی مشخصی تدوین شده و همچنان برخی کامیونهایی که عمر مفیدشان به پایان رسیده در سطح شهر تردد میکنند. آلودگیای که امروز همه از آن فریاد میزنیم، منشأیی جز منابع متحرک ندارد و این معضل به دست خود ما قابل حل است.
وی تأکید کرد: ما در این شهر هم منابع داریم، هم اختیارات و هم از شدت نیاز مردم آگاه هستیم. درخواست من این است که پروژههای کماهمیت و با اولویت پایینتر کنار گذاشته شود و بهصورت رسمی اعلام شود که منابع آنها به توسعه حملونقل عمومی اختصاص مییابد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: با چنین اقداماتی میتوانیم در ماههای پایانی این دوره، نام نیکی از خود در شورا بهجا بگذاریم. شهری با ۲۱ میلیون سفر روزانه، بدون تدبیر، بدون برنامهریزی و بدون جدیت و تلاش همه اعضای شورا، قابل اداره نیست.
وی با انتقاد از بیثباتی مدیریتی در حوزه حملونقل گفت: مدیرانی که هنوز نام آنها را بهدرستی یاد نگرفتهایم، تعویض میشوند و طبیعی است که آنها نتوانند کاری اساسی برای شهر انجام دهند. در روزهای اخیر، دو مدیر حوزه حملونقل تهران تغییر کردهاند و عمر مدیریت یکی از آنها حتی به ۴۰ روز هم نرسید. ما مدیرعاملهای چندروزه در بخش حملونقل داریم و با چنین شرایطی نمیتوان برای شهر تدبیر داشت یا مشکلات را حل کرد.
تشکری هاشمی در پایان با عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: از همینجا باید از مردم عذرخواهی کنیم و بگوییم میدانیم مشکلات شما قابل حل است، اما امیدواریم عقلانیتی بر مدیریت شهر حاکم شود تا تهران بهدرستی اداره شود. تأکید دارم که حل این مشکلات ممکن است، به شرط آنکه مدیریت مبتنی بر عقلانیت و ثبات شکل بگیرد.ارائه ۲۲ مدل خدمت در شهربانوها
همچنین مریم اردبیلی ، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران که در نشست امروز شورا حضور داشت، طی سخنانی گفت: به طور میانگین ۲۲ مدل خدمت در شهربانوها ارائه میشود و یک مرکز شهربانو نیز به صورت شبانهروزی فعال است.
اردبیلی با بیان اینکه اگر اقدامی در مرکز صورت گرفته با حمایت شهرداری و ارکان مختلف مدیریت شهری و شورا بوده است، اظهار کرد: به لحاظ کیفی و کمی شاهد توسعه اقدامات در دوره ششم مدیریت شهری بودیم.
اردبیلی با بیان اینکه ۱۹ شهربانو در سال ۱۴۰۰ وجود داشت، خاطرنشان کرد: دو مرکز تخریب شده بود که بازسازی شد. دو شهربانو ۴ و ۱۲ هنوز فعال نشده بودند که فعال شدند. امروز به ۲۴ شهربانو در تهران رسیدیم و تا پایان سال به ۲۵ شهربانو میرسیم. یک مرکز نیز به صورت شبانه روزی فعال است.
وی با اشاره به وجود هشت مرکز شهردخت در تهران و دستیابی به اهداف برنامه، تصریح کرد: ۶۴ ساختمان کوثر در سال ۱۴۰۰ به ما تحویل داده شده بود، اما امروز به ۱۲۴ ساختمان کوثر فعال رسیدیم. ۱۰ مرکز به لحاظ ملکی و حقوقی مشکل داشت که تعریض شد و با احتساب این ۱۰ مورد، میتوان تعداد مراکز را ۱۳۴ مورد اعلام کرد.
اردبیلی با بیان اینکه ۴۸۰ بهره بردار در مراکز ما خدمات ارائه میدهند، یادآور شد: به صورت میانگین ۲۲ مدل خدمت در هر شهربانو ارائه میشود. برای توسعه متر به متر مراکز زحمات زیادی کشیده شده است.
وی افزود: یک متر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع بدون تشریفات سازمان املاک و مستغلات واگذار نشده و تلاش برای واگذاری به درستی و شفافیت است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به خلق بستر کنشگری، اظهار کرد: یکی از مصادیق آن ایجاد ریحان شهرهاست که جنس اصیلی دارد و بانوان مسائل مربوط به این قشر را دنبال میکنند. بین هزاران ایده و رویداد در ریحان شهرها ۵۳۰ مجموعه طرح احصا شد و ۳۰ هزار کنشگر در حال نقش آفرینی هستند.
اردبیلی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از دختران و زنان پایتخت شریک شهرداری تهران در حل مسائل هستند، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که گروههای مختلف در امور داوطلبانه دخیل شوند.
وی با اعلام اینکه بالغ بر ۴۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها تحت پوشش خدمات ما هستند، یادآور شد: فرصت بسیار خوبی در مراکز کوثر ایجاد شده که از شهرداران مناطق برای واگذاری ساختمانها جهت ایجاد مراکز کوثر و دو برابر شدن آمار این مراکز، تقدیر میکنم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: ۵۰۱ زن زندانی رأی باز در مراکز ما مشغول به فعالیت هستند و وضعیت آنها در حال رسیدگی است. در تلاش هستیم که فرزندان این زنان از تحصیل عقب نمانند و دچار افت تحصیلی نشوند.