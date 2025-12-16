رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت برگزاری آیین‌های ایرانی برای معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان گفت: ایرانیان در طول تاریخ مردمان شادی بوده‌اند و به هر بهانه‌ای جشن برگزار می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم زارعی در رخداد فرهنگی و نمایشگاه گروهی هنری «یلدا، نغمه مهر و میترا» تصریح کرد: سرزمین ما ایران همواره سرزمین جشن‌ها بوده و به هر بهانه‌ای جشن برگزار می‌کردیم. ایرانیان در طول تاریخ مردمان شادی بوده‌اند و امیدوارم امروز هم شاد باشیم و در آینده نیز سرزمینی آکنده از جشن و شادی داشته باشیم.

زارعی با اشاره به سفر اخیرش به کشور یونان، از ارادت مردمان این کشور به خشایار شاه سخن گفت و تصریح کرد: یونانیان نام این پادشاه ایرانی را بر روی فرزندان خود می‌گذارند و این نشان دهنده انتقال فرهنگ ایرانی به جهان است.

او افزود: در بازدید از کانال خشایار شاه به یونانیان گفتم که ارسطو و افلاطون نیز مورد توجه و علاقه مردم ایران هستند..

زارعی با اشاره به اهمیت برگزاری آیین‌های ایرانی برای معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان خاطرنشان کرد: حتی سلطان محمود غزنوی که فردی متعصب بود در دربارش آیین یلدا را برگزار می‌کرد و این نشان از تأثیر فرهنگ ایرانی بر مردمانی دارد که به ایران وارد شده و به اهلیت رسیده‌اند و تحت سیطره فرهنگ ایرانی و هنر ایرانی قرار گرفته‌اند.