به دستور مقام قضایی؛
چهره سارق حرفهای داخل خودرو را شناسایی کنید
چهره یک سارق حرفهای داخل خودرو در تهران به دستور مقام قضایی منتشر شد. این متهم که با موتورسیکلت یا خودرو اقدام به سرقت اموال داخل خودرو میکرد، تاکنون ۳۰ شاکی دارد و پلیس از شهروندان خواست در شناسایی او همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک سارق حرفهای داخل خودرو در سطح شهر تهران خبر داد و اظهار داشت: این سارق جوان که بهصورت تکنفره و با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت و گاها با خودرو در طول روز بهویژه در مناطق شمالی شهر تهران دست به سرقت میزد.
وی افزود: متهم با شناسایی خودروهای پارکشده و بررسی محتویات داخل کابین، در صورت مشاهده اموال باارزش، با شکستن شیشه خودرو اقدام به سرقت میکرد.
سلطانی با اشاره به روند شناسایی و دستگیری متهم بیان کرد: بررسیها نشان میدهد اولین وقوع سرقتهای ارتکابی این متهم به سال گذشته بازمیگردد و نامبرده از همان مقطع در دستور کار و تحت تعقیب پلیس قرار داشته تا اینکه نهایتاً حدود یک ماه پیش طی اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، دستگیر و جهت ادامه رسیدگی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: با بررسی پروندههای موجود تاکنون ۳۰ نفر از شکات شناسایی شدهاند و حسب دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، انتشار تصاویر و چهره بدون پوشش متهم بهمنظور شناسایی سایر شکات احتمالی صادر شده است.
وی از شهروندانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفتهاند درخواست کرد: در صورت شناسایی متهم، میتوانند جهت طرح شکایت و پیگیری پرونده به پایگاه هفتم پلیس آگاهی واقع در میدان شوش، خیابان مشهدی حسن، جنب کلانتری ۱۱۶ مولوی مراجعه کنند.
سلطانی در پایان ضمن ارائه توصیههای پلیسی به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان از رها کردن اموال باارزش داخل خودرو حتی برای مدت کوتاه خودداری کرده و هنگام ترک وسیله نقلیه، از قفل و بسته بودن درها و شیشهها اطمینان حاصل کنند. همچنین پارک خودرو در مکانهای روشن، پرتردد و تحت پوشش دوربینهای مداربسته و استفاده از تجهیزات ایمنی و ضدسرقت نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.