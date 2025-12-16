بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه میزبان عرضه‌های متعددی از فرآورده‌های نفتی، گازی و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه میزبان عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجم، می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۵ هزار و ۲۵۰ تن گاز مایع شرکت پالایش نفت آبادان و یک‌هزار تن متانول صادراتی شرکت پتروشیمی فناوران اشاره کرد.

در رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز عرضه‌های قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است؛ از جمله عرضه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در قالب چهار عرضه ۳۰ هزار بشکه‌ای، ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۴ هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس.

همچنین رینگ داخلی بازار فیزیکی، مطابق روال هر سه‌شنبه، میزبان چندین عرضه پساب از سوی شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان خواهد بود.

ثبت ارزش ۲۴.۳ هزار میلیارد ریالی معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت‌شده در بورس انرژی ایران در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه به ۲۴ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال رسید. این رقم حاصل معاملات انجام‌شده در رینگ‌های داخلی و بین‌المللی بازار فیزیکی، بازار برق و ابزار‌های مالی بود.

در این روز، ۲۸ درصد ارزش معاملات به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی، ۲۷ درصد به رینگ داخلی بازار فیزیکی و ۴۲ درصد به بازار برق اختصاص داشت؛ همچنین سهم ابزار‌های مالی از مجموع ارزش معاملات ۳ درصد بود.

پالایش نفت اصفهان، فروشنده برتر رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نشان می‌دهد در این بازار، مجموعاً ۲۳ هزار و ۱۸۵ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد و ارزش این معاملات به ۶ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال رسید.

در این میان، شرکت پالایش نفت اصفهان با عرضه ۳ میلیون لیتر حلال ۴۰۲ معادل ۲ هزار و ۳۲۵ تن و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال، فروشنده برتر رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد. این محصول با قیمت پایه ۳۸۰ هزار و ۸۹۶ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شد و با استقبال متقاضیان، متوسط قیمت فروش آن با رشد ۴.۶ درصدی به ۳۹۸ هزار و ۴۹۸ ریال رسید.

پالایش نفت قشم، فروشنده برتر رینگ بین‌الملل

در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی نیز مجموعاً ۲۰ هزار و ۷۶۷ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد و ارزش این معاملات به ۶ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال رسید.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم با عرضه ۲۰ هزار تن برش سبک در رینگ صادراتی، فروشنده برتر این بازار شد. این محصول با قیمت پایه ۱۰۳.۳ پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه شد و با افزایش تقاضا، متوسط قیمت فروش آن به ۱۲۸ پریمیوم دلار رسید؛ معامله‌ای که مجموع ارزشی معادل ۶ هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال را به ثبت رساند.