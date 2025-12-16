به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: قشم دریایی ۷۲، جزیره لاوان ۷۱ و نه دهم، بندر خمیر ۵۹ و پنج دهم، بستک ۲۰ و چهار دهم، بندرعباس ۱۲ و نه دهم، بندرلنگه ۱۲ و حاجی آباد ۱۰ و سه دهم میلیمتر باران باریده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد شد و تداوم ناپایداری شدید جوی و دریایی را خواهیم داشت.