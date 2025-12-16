به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: این پرواز‌ها سه سفر بندرعباس – تهران و یک سفر بندرعباس به بوموسی بود.

توسلی افزود: سه پرواز ورودی از تهران به بندرعباس هم با توجه به مساعد نبودن شرایط جوی در یزد، کیش و شیراز به زمین نشسته‌اند.

وی گفت: این وضعیت تا مساعد شدن شرایط جوی و دریایی در استان ادامه دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان از مسافران خواست قبل از مراجعه به فرودگاه برای بررسی پروازشان با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.