با توجه به بارش شدید باران امروز چهار پرواز از فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: این پروازها سه سفر بندرعباس – تهران و یک سفر بندرعباس به بوموسی بود.
توسلی افزود: سه پرواز ورودی از تهران به بندرعباس هم با توجه به مساعد نبودن شرایط جوی در یزد، کیش و شیراز به زمین نشستهاند.
وی گفت: این وضعیت تا مساعد شدن شرایط جوی و دریایی در استان ادامه دارد.
مدیرکل فرودگاههای هرمزگان از مسافران خواست قبل از مراجعه به فرودگاه برای بررسی پروازشان با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.