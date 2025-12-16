بر اساس بیانیه ‌ای که دولت آلمان منتشر کرد، سران کشورهای بزرگ اروپایی و اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیشنهاد استقرار نیرویی چندملیتی را در اوکراین پیشنهاد کردند. این نیرو از مشارکت کشورهای داوطلب و با حمایت آمریکا تشکیل خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این متن که به امضای رهبران آلمان، فرانسه، انگلیس، دانمارک، هلند، فنلاند، نروژ، ایتالیا، لهستان، سوئد و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا رسید، نشان می‌ دهد امضاکنندگان با واشنگتن به توافق رسیده ‌اند تا "با همکاری یکدیگر تضمین های امنیتی قوی و اقداماتی را برای حمایت از بهبود اوضاع اقتصادی اوکراین در چارچوب توافق با هدف پایان دادن به جنگ ارائه دهند."

در این متن به ویژه "حمایت از اوکراین در تقویت نیروهای مسلح خود" که باید در زمان صلح در سطح 800 هزار سرباز باقی بماند و همچنین ایجاد "ساز و کار نظارت و تأیید آتش‌ بس به رهبری آمریکا" پیش‌ بینی شده است. امضاکنندگان بر این باورند که اکنون وظیفه روسیه است که با پذیرش طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و موافقت با آتش‌ بس، تعهد خود را به صلح نشان دهد.

کاخ الیزه اعلام کرد در همین راستا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز دوشنبه شب برای شرکت در مذاکرات مربوط به اوکراین به برلین سفر می کند. انتظار می‌ رود رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر تعهد پاریس به صلح و امنیت در اوکراین و اروپاً تأکید کند.

این نشست با هدف فراهم کردن فرصتی برای بررسی مذاکرات انجام شده در چارچوب میانجیگری آمریکا و همچنین تضمین ‌های امنیتی ارائه شده به کی یف برگزار می ‌شود.

از روز یکشنبه تا کنون، مذاکرات در برلین میان مقامات اوکراینی، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان آمریکا ادامه داشته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مذاکرات را "نه آسان" اما "سازنده" توصیف کرد. این در حالی است که یک مقام ارشد آمریکایی گفته مذاکرات "واقعاً مثبت" بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، پس از دو ساعت مذاکره، مقامات اوکراینی درخواست آمریکا را برای خروج نیروهایشان از دونباس رد کردند. با این حال، کی یف پیشنهاد توقف در خط مقدم و انصراف از عضویت در ناتو را مطرح و به اصلاح احتمالی قانون نظامی برای برگزاری همه ‌پرسی در سرزمین ‌های دونباس اشاره کرد.

سرویس های مطبوعاتی رستم عمروف، مذاکره ‌کننده اوکراینی، اعلام کردند انتظار نمی ‌رود تا پایان روز توافقی حاصل شود. وی تصریح کرد هیئت اوکراینی هنوز در تلاش است تا مواضع خود را با مواضع طرف آمریکایی هماهنگ کند.

یکی از مقامات ارشد آمریکا اظهار داشت پیش‌ نویس توافق مورد بحث، تضمین ‌های امنیتی «بسیار قوی» برای اوکراین را شامل می شود که قابل مقایسه با ماده ۵ پیمان ناتو است. وی پیش بینی کرد روسیه در نهایت این پیش ‌نویس را خواهد پذیرفت؛ البته جزئیاتی بیشتری در مورد آن ارائه نکرد.

در حوزه دیپلماتیک، ولودیمیر زلنسکی همچنین با جولیا کلوکنر، رئیس پارلمان آلمان دیدار و با او در مورد استفاده از دارایی ‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین گفتگو کرد. زلنسکی همچنین از پارلمان آلمان برای تخصیص 11,5 میلیارد یورو کمک نظامی برای سال ۲۰۲۶ تشکر کرد.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان نیز اظهار داشت نتیجه مذاکرات جاری میان کی‌یف و واشنگتن در برلین پایان هفته مشخص خواهد شد.

منابع آمریکایی نیز اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است روز دوشنبه (به وقت واشنگتن) با ولودیمیر زلنسکی و چندین نفر از سران اروپایی دیدار کند.

در جبهه نظامی، سرویس ‌های امنیتی اوکراین مدعی شدند در چارچوب عملیات مشترک با نیروی دریایی اوکراین، با استفاده از یک پهپاد زیرآبی، به زیردریایی روسی مستقر در بندر نووروسیسک آسیب جدی وارد کرده ‌اند.

پس از دو روز بحث و تبادل نظر، زلنسکی در نشست خبری با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، از «پیشرفت» در خصوص ضمانت‌ های امنیتی آمریکا خبر داد و پیش‌ نویس اولیه را «بسیار خوب» توصیف کرد.