به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با اعزام صلح‌یار ویژه استان به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های قتل استان پس از چهار سال چشم‌انتظاری به صلح و سازش منجر شد.

مجتبی قهرمانی افزود: این تصمیم ارزشمند که پس از ساعت‌ها گفت‌و‌گو و با همراهی معتمدان محلی تحقق یافت بار دیگر جلوه‌ای روشن از فرهنگ گذشت، انسانیت و نقش بی‌بدیل میانجی‌گری در احیای آرامش اجتماعی را به نمایش گذاشت و صلحی پایدار میان چندین طایفه رقم زد.

بیشتر بخوانید: صلح بین دو طایفه بلوچ در شرق هرمزگان

وی گفت: در حال حاضر تلاش‌ها برای ایجاد صلح و سازش در سه پرونده دیگر با موضوع قصاص نیز توسط صلح‌یار ویژه استان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین از شاخص‌ترین ارزش‌های دینی و معیار‌های اخلاقی است که اگر در سطح جامعه نهادینه شود و روحیه سازش و برادری مبنای عمل آحاد مردم قرار گیرد قطعاً موجب ارتقای امنیت روانی و توسعه اخلاق و معنویت در میان شهروندان خواهد شد.