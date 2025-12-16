خیر نیک‌اندیش یک دستگاه پیشرفته و پرتابل اکوکاردیوگرافی-سونوگرافی به بیمارستان کودکان بندرعباس اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: این دستگاه با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان اهدا شده است.

امیر حسابی ارزش دستگاه اهدا شده را ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون عنوان کرد.

وی افزود: این دستگاه مدرن، مجهز به سه سَری تخصصی نوزادان شامل دو سری سونوگرافی و یک سر اکوی قلبی است.

رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: با استفاده از این دستگاه، پزشکان متخصص رادیولوژی و فوق تخصص قلب و عروق کودکان، با انجام تصویربرداری‌های لازم از قلب و اندام‌های مختلف، نتایج را در اختیار تیم فوق تخصصی نوزادان قرار می‌دهند تا در نهایت بر اساس این یافته‌های پاراکلینیکی، با گذاشتن تشخیص دقیق، روند درمانی مناسب و بهینه‌ای برای هر نوزاد برنامه‌ریزی و اجرا شود.

حسابی در خصوص اهمیت وجود دستگاه‌های پرتابل در بخش ویژه نوزادان افزود: با توجه به شرایط حساس و آسیب‌پذیر نوزادان بستری در NICU و لزوم پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، جابجایی آنان به خارج از بخش باید به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: وجود دستگاه‌های پرتابل در داخل بخش، نیاز به انتقال نوزاد به واحد‌های پاراکلینیک را مرتفع کرده و امکان انجام بررسی‌های پاراکلینیکی فوری و دقیق را بر بالین نوزاد فراهم می‌سازد.