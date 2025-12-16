توقیف کامیون حامل‌۲۴ تن‌ام دی اف قاچاق در الیگودرز

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۴ تن‌ام دی اف خارجی فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.