توقیف کامیون حامل۲۴ تنام دی اف قاچاق در الیگودرز
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۴ تنام دی اف خارجی فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران انتظامی الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را توقیف کردند.
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ تن ورقام دی اف خارجی فاقد مجوز کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.