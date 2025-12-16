در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵۳ درصد سهام شرکت آلومینای ایران تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیات برگزار شد، ۱۰ دستور کار از جمله قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵۳ درصد سهم شرکت «آلومینای ایران» طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین قیمت پایه مزایده «جایگاه سوخت شماره ۵۵ قصر شیرین» به تصویب رسید. در ادامه اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت «فولاد غدیر نی‌ریز» و پیشنهاد درج عنوان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی نهران در فهرست موارد مشمول واگذاری و تعیین تکلیف جایگزینی تضامین سازمان تامین اجتماعی خریدار شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) – شازند در بانک ملت از دیگر دستورات جلسه امروز هیات واگذاری بود.

همچنین تصمیم‌گیری درباره تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت «گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران» متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به جلسه بعد موکول شد.