به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیرمحمد بابایی و طا‌ها کنعانی دانش آموزان دوره دوم دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی، با ارائه‌ی طرح «نانوکامپلکس ارگانوکاتالیستی ترکیبی با عملکرد هدفمند برای پالایش آلاینده‌های آلی و معدنی از آب» در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات فجیره یکی از معتبرترین و بزرگ‌ترین رویداد‌های بین المللی در حوزه ایده، نوآوری و فناوری موفق به کسب مدال طلا و گواهی تقدیر بین المللی شدند.

مهدی خدمتی مدیر دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بابایی دوره دوم با تقدیر از این دستاورد ارزشمند، اظهار داشت: درخشش این دو دانش آموزدر عرصه‌ی بین‌المللی، حاصل همت بلند، خلاقیت و پشتکار این عزیزان و نیز حمایت‌های آموزشی و پژوهشی مدرسه است.

وی افزود: این موفقیت، نه تنها نشان‌دهنده‌ی استعداد درخشان دانش آموزان این واحد آموزشی، بلکه اثبات کننده‌ی ظرفیت بالای مدارس استعداد‌های درخشان در پرورش نیرو‌های نخبه و اثرگذار در حوزه‌های علمی و فناوری است.