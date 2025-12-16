پخش زنده
امروز: -
معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گسترش کشت قراردادی از اولویتهای این وزارتخانه در مسیر پیشرفت کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی پدیده جدیدی در کشورمان نیست، اظهار داشت: سالهای طولانی است که کشت قراردادی در مورد محصولاتی مانند چغندر قند و نیشکر انجام میشود و این موضوع باعث شده که فعالان این بخشها با مشکلات کمتری نسبت به تولید کنندگان سایر محصولات مواجه باشند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: این شیوه یکی از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر بوده و اکنون دامنهی آن به محصولات بیشتری گسترش یافته است.
بر اساس برنامه جدید در زمینه کشت قراردادی، قرار است با اتصال کشاورز، کارخانه و بازار مصرف، مسیر تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقتصادیتر و پایدارتر شود.
بر اساس آمار و ارقام وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر حدود ۱۷ میلیون تُن از ۱۳۰ میلیون تن محصولات تولیدی کشور در قالب کشت قراردادی تولید میشود.
به گفته کارشناسان، هدف اصلی این طرح، کاهش احتمال ضرر و زیان کشاورزان و تضمین خرید محصول آنهاست و این موضوع باعث میشود که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و فعالان صنایع تبدیلی اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.