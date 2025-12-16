قدردانی امام جمعه مشهد از خدمات ارزشمند نهاد مبارزه با مواد مخدر
امام جمعه مشهد از خدمات ارزشمند نهاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی در برخورد با معضل مواد مخدر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،
آیتالله سید احمد علمالهدی امروز در آیین افتتاحیه سلسله کارگاههای آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد (یاریگران زندگی) که در سالن همایش شهدای سلامت برگزار شد، اظهار کرد: بیتردید یکی از عرصههایی که انقلاب اسلامی توانسته اثرگذاری خود را به دنیا نشان دهد، حوزه مبارزه با مواد مخدر بوده است؛ بهگونهای که ملتهای مختلف جهان مجاهدتها و فداکاریهای نیروهای ما، بهویژه در محور اقتدار فراجا و نیروی انتظامی، را بهخوبی مشاهده کردهاند.
وی افزود: درباره زیانها و آثار مخرب مواد مخدر سخنان، مقالات و مطالب بسیاری گفته شده است؛ اما مسئله اصلی، نحوه مبارزه با مواد مخدر و سیاستگذاری در این حوزه است. ما در این مسئله با سه مقوله «مواد مخدر»، «اعتیاد» و «معتاد» مواجه هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مواد مخدر و اعتیاد، هر دو حوزهای مبارزاتی هستند و باید با برخوردی قاطع، سختگیرانه و براندازانه با آنها مواجه شد، گفت: اما «معتاد» موضوع مبارزه نیست، بلکه بیماری است که نیازمند درمان و حمایت است.
وی تصریح کرد: نکته مهم در سیاستگذاری این است که اگر بررسی کنیم، بخش عمده شهدا و قربانیان ما در مبارزه با مواد مخدر، در مسیر مقابله با جریانهای تجاری و ترانزیتی به شهادت رسیدهاند؛ در حالی که خسارات اصلی مواد مخدر از ناحیه تولید و توزیع داخلی، متوجه نسل جوان، خانوادهها و جامعه ماست.