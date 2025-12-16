به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چهارصد و هشتاد و نهمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مریم حسینی، استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، محمود فتوحی رودمعجنی، استاد بازنشستۀ دانشگاه فردوسی و رئیس پیشین انجمن علمی نقد ادبی ایران، و صدری سعدی، استاد افتخاری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمرقند، اعضای پیوستۀ جدید فرهنگستان معرفی شدند.



در این نشست، سلمان ساکت، دانشیار دانشگاه فردوسی، نیز به عضویت وابستۀ فرهنگستان برگزیده شد.



همچنین در این نشست اعضای فرهنگستان دربارهٔ جایگاه و خدمات علمی، ادبی و فرهنگی زنده‌یاد استاد کامران فانی سخن گفتند.



در ادامه، چنگیز مولایی، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خطابۀ ورودی خود را به فرهنگستان ایراد کرد. عنوان سخنرانی وی عبارت بود از «بررسی مجدد اسناد و گواهی‌های تاریخی و زبان‌شناختی مربوط به شکل‌گیری زبان فارسی به مثابه زبان مشترک ایرانیان».