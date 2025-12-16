پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه از تخصیص ۳۲ درصد اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با عنوان اینکه امسال برای اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی در حوزههای مختلف ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است از افزایش تخصیص اعتبارات از ۱۴ درصد به ۳۲ درصد خبر داد و گفت با پیگیریهای صورت گرفته در دوماه گذشته ۵۰ میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب تخصیص یافته که معادل ۳۲ درصد کل اعتبارات میباشد.
وی از دستگاههای اجرایی خواست با پیگیری و نظارت مستمر در اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی بویژه پروژههای نیمه تمام تسریع نمایند.
مام عزیزی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر میدانی بر پروژهها، گفت: پیگیری دقیق و بازدیدهای منظم باعث میشود مشکلات و موانع موجود سریعتر شناسایی و رفع شوند و اجرای پروژهها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش رود. این بازدیدها برای شناسایی موانع اداری و فنی ضروری است.
مقام عالی شهرستان ابراز امیدواری کرد با همکاری مستمر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و نگاه ویژه مقام عالی استان، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان با قوت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا زمینهساز توسعه پایدار، متوازن و همهجانبه این منطقه فراهم شود.