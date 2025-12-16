کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با ورود سامانه دوم بارشی به استان از دیشب تاکنون بیشترین بارش با ۸۴ و پنج دهم میلیمتر، به قشم دریایی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت در بندرخمیر ۸۱ و دو دهم، پارسیان ۷۸ و هفت دهم، جزیره لاوان ۷۷ و شش دهم، بندرعباس ۵۹ و نه دهم، بستک ۴۰ و پنج دهم، حاجی آباد ۲۵ و دو دهم، بندرلنگه ۲۵، میناب ۱۱ و شش دهم، رودان پنج و سه دهم و جزایر بوموسی و سیری هر کدام یک دهم میلیمتر باران باریده است.

وی گفت: از پنجشنبه تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعال خواهد شد و ادامه ناپایداری شدید جوی و دریایی را خواهیم داشت.