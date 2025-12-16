ماموران دریابانی شهرستان بندرعباس هزار و ۱۷ قوطی، انواع دارو‌های بدنسازی قاچاق کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین دریابانی بندرعباس گفت: این محموله به ارزش ۵۰ میلیارد ریال از یک فروند شناور تندرو، در آب‌های محدوده بندرعباس کشف شد.

سرهنگ رامهر جوذری افزود: قاچاقچیان در این شرایط جوی، قصد انتقال این محموله بزرگ را داشتند که با مشاهده ماموران، شناور و بار قاچاق خود را در ساحل رها کرده و به سرعت از محل متواری شدند.

وی گفت: در این رابطه یک فروند شناور قاچاقچیان نیز توقیف شد.