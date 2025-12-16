پخش زنده
رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی وارد مرحله تازهای شده است. دولتها با ایجاد فرصتهای پژوهشی و برنامههای آموزشی، متخصصان این فناوری را به بخش عمومی فرا میخوانند تا زیرساختهای دیجیتال خود را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اهمیت موضوع فناوری هوش مصنوعی در سطح جهانی هر روز در حال افزایش است و بسیاری از کشورها به دنبال تقویت ظرفیتهای خود در این حوزه هستند. آمریکا، انگلیس و کانادا از جمله کشورهایی هستند که برنامههای ویژهای برای جذب و توسعه استعدادهای هوش مصنوعی در بخش دولتی اجرا کردهاند.
آمریکا
دولت آمریکا برنامه «US Tech Force» را راهاندازی کرده است تا تعداد بیشتری نیروی متخصص تازهکار در حوزه فناوری و هوش مصنوعی را به بخش دولتی جذب کند. این برنامه بخشی از تلاشهای دولت برای مدرنسازی سیستمهای دولتی و پیشی گرفتن در رقابت جهانی فناوری به شمار میآید.
طبق اعلام اداره مدیریت پرسنل آمریکا (OPM)، اولین گروه ۱،۰۰۰ نفره شامل مهندسان نرمافزار، دانشمندان داده، مدیران پروژه و متخصصان AI برای برنامه دوساله استخدام خواهند شد. اعضای این برنامه به صورت مستقیم در آژانسهای دولتی مستقر شده و روی پروژههایی فعالیت میکنند که توسط مدیریت هر آژانس تعیین میشود.
نمونه پروژهها شامل:
• بهکارگیری هوش مصنوعی پیشرفته در پهپادها و دیگر تجهیزات دفاعی وزارت دفاع
• توسعه سکوهای نوین در اداره درآمد داخلی (IRS)
• استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود و تحلیل اطلاعات در وزارت امور خارجه
این برنامه با همکاری بیش از ۲۵ شرکت بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، آمازون، متا، ادوبی و ایکس اِی آی، امکان مشاوره و برنامهریزی شغلی را برای اعضای گروه فراهم میکند. همچنین حقوق اعضای تک فورس (Tech Force) بین ۱۳۰،۰۰۰ تا ۱۹۵،۰۰۰ دلار در سال تعیین شده است. برنامه با برگزاری یک نمایشگاه شغلی پایان مییابد تا اعضا بتوانند به فرصتهای شغلی هم در بخش عمومی و هم خصوصی دسترسی پیدا کنند.
انگلیس
در انگلیس، دولت با تمرکز بر فرصتهای پژوهشی و برنامههای موقت تخصصی، متخصصان هوش مصنوعی را به بخش دولتی جذب میکند. این برنامهها بیشتر به منظور مهارتافزایی و تجربه عملی در پروژههای دولتی طراحی شدهاند.
از جمله این برنامهها:
•فرصت پژوهشی متنباز هوش مصنوعی (Open Source AI Fellowship): با حمایت شرکت متا (متا) و مؤسسه آلن تورینگ (Alan Turing)، به متخصصان هوش مصنوعی امکان میدهد تا برای ۱۲ ماه در پروژههای متنباز مرتبط با خدمات عمومی فعالیت کنند.
•فرصت پژوهشی نوآوری شماره ۱۰ (No ۱۰ Innovation Fellowship): تحت نظر دفتر نخستوزیری، افراد با تجربه صنعت و دانشگاه میتوانند برای ۶ تا ۱۲ ماه در پروژههای دولتی مشارکت داشته باشند. هدف این برنامه ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای مسائل واقعی دولت است.
• بورسیههای تخصصی تورینگ در حوزه هوش مصنوعی (Turing AI Fellowships): این فرصتها پژوهشگران برجسته بینالمللی را جذب میکند تا در حوزه تحقیقات هوش مصنوعی همکاری داشته باشند و زیرساخت علمی و تحقیقاتی کشور را تقویت کنند.
کانادا
کانادا نیز با برنامه راهبردی ملی هوش مصنوعی برای خدمات دولتی (AI Strategy for the Federal Public Service ۲۰۲۵، ۲۰۲۷) و ایجاد سکوی جذب نیروی دیجیتال (GC Digital Talent Platform) به توسعه ظرفیتهای هوش مصنوعی در بخش عمومی پرداخته است. این برنامه راهبردی شامل ایجاد زیرساختهای هوش مصنوعی، استفاده مسئولانه از فناوری، مسیرهای آموزشی و ایجاد اعتماد عمومی است.
برنامههای کلیدی کانادا شامل:
• مجموعه دورههای آموزشی مهارتهای هوش مصنوعی (AI Skills Training Series): مجموعهای از دورههای آموزشی برای کارکنان دولتی به منظور ارتقای مهارتهای کاربردی هوش مصنوعی و توانمندسازی آنها در پروژههای واقعی.
•بورسیه تخصصی ایمپکت کانادا (Impact Canada Fellowship): برنامهای که متخصصان داخلی و خارجی را برای همکاری در پروژههای دولتی جذب میکند و تجربه عملی در محیط دولتی فراهم میسازد.
کانادا با این برنامهها تلاش میکند هم ظرفیت داخلی خود را تقویت کند و هم با استفاده از همکاری با متخصصان بینالمللی، تواناییهای بخش دولتی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی را به سطح بالاتری برساند.
بررسی برنامههای آمریکا، انگلیس و کانادا نشان میدهد که دولتها بهطور جدی در حال سرمایهگذاری بر روی جذب و توسعه استعدادهای هوش مصنوعی هستند. این اقدامات نه تنها به مدرنسازی خدمات عمومی کمک میکند، بلکه رقابت جهانی در حوزه فناوری را نیز شکل میدهد. کشورهایی که زودتر و هوشمندانهتر در این مسیر گام بردارند، میتوانند جایگاه قدرتمندتری در آینده دیجیتال جهان داشته باشند.