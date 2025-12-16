پخش زنده
امروز: -
هزار و ۹۳ نفر از استان مرکزی در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصه گویی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دبیر جشنواره قصه گویی با اشاره به برگزاری بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در مرحله استانی گفت: از سراسر استان هزار و ۹۳ نفر در این دوره ثبتنام کردند و قصههای ۷۷۴ نفر به دبیرخانه ارسال شد.
رضوان پورمحمدی افزود: از میان قصههای ارسال شده از شهرستانها، ۱۱۱ قصه به مرحله استانی راه یافت و موضوعات قصهها شامل علمی، دینی، منظوم، ایثار و قهرمانان، آیینهای سنتی و قصههای کلاسیک است.
او گفت: نتایج این دوره در تاریخ ۲۶ آذر اعلام خواهد شد و حدود ۴۴ تا ۴۵ نفر از هر بخش به مرحله ملی راه پیدا میکنند و مرحله ملی جشنواره نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.