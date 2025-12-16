تقویت همکاریهای ایلام و واسط عراق؛
گسترش همکاریهای ایلام و واسط عراق در حوزه گردشگری و اقتصاد
استاندار ایلام با تأکید بر توسعه تبادلات فرهنگی، و همه جانبه میان ایلام و واسط عراق، از برنامهریزی برای نمایشگاههای مشترک، رویدادهای فرهنگی و تسهیل مراودات مرزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ استان ایلام میزبان هیأتی از استان واسط عراق بود، سفری با محور توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با دیدارهای رسمی و برنامههای مشترک آغاز شد، «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست با این هیأت عراقی اظهار داشت: استان ایلام آمادگی دارد همکاریهای خود را با استان واسط عراق در حوزههای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی بهصورت پایدار و هدفمند گسترش دهد.
وی افزود: در مسیر توسعه تعاملات گام برمیداریم و انشاءالله این مراودات، دیدارها و همکاریها به سطح بالایی از دوستی و تعامل پایدار منجر شود.
در حاشیه این دیدار، تفاهمنامهای دوجانبه میان مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو استان به امضا رسید.
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز بخش دیگری از برنامههای این هیأت بود که بر تقویت اشتراکات فرهنگی، دینی و اجتماعی دو ملت تأکید داشت.
حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این دیدار بر اهمیت تعاملات فرهنگی میان استانهای هممرز تأکید کرد و گفت: این تعاملات میتواند زمینهساز تقویت روابط مردمی و تحکیم پیوندهای عمیق میان ایران و عراق باشد.