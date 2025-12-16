استاندار ایلام با تأکید بر توسعه تبادلات فرهنگی، و همه جانبه میان ایلام و واسط عراق، از برنامه‌ریزی برای نمایشگاه‌های مشترک، رویداد‌های فرهنگی و تسهیل مراودات مرزی خبر داد.

گسترش همکاری‌های ایلام و واسط عراق در حوزه گردشگری و اقتصاد

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ استان ایلام میزبان هیأتی از استان واسط عراق بود، سفری با محور توسعه همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با دیدارهای رسمی و برنامه‌های مشترک آغاز شد، «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست با این هیأت عراقی اظهار داشت: استان ایلام آمادگی دارد همکاری‌های خود را با استان واسط عراق در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی به‌صورت پایدار و هدفمند گسترش دهد.

وی افزود: در مسیر توسعه تعاملات گام برمی‌داریم و ان‌شاءالله این مراودات، دیدار‌ها و همکاری‌ها به سطح بالایی از دوستی و تعامل پایدار منجر شود.

در حاشیه این دیدار، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه میان مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو استان به امضا رسید.