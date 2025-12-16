پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: برق ۹۰ درصد منازل مسکونی شهر بندرعباس وصل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ساعدپناه افزود: به دنبال بارندگیهای امروز برق بسیاری از مناطق شهر بندرعباس از جمله آزاد شهر، سجادیه، مرادی، سمدو، دامایی، سه راه برق، زیبا شهر قطع شد.
وی گفت: قطعی برق به علت خرابی فیوزها و از مدار خارج شدن شبکههای فشار ضعیف بر اثربارندگی رخ داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: اکنون با تلاش نیروهای شرکت توزیع برق، برق بیشتر مناطق وصل شده و برخی از مناطق هم تا حدود یک ساعت دیگر وصل میشود و در این زمینه هیچ گونه مشکلی در شهر بندرعباس وجود ندارد.