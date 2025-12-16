معاون وزیر میراث‌فرهنگی در همایش «معرفی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی» گفت: جایگاه و اهمیت هر جامعه به این بازمی‌گردد که چه چیزی را در صدر بنشاند و برگزاری این نشست‌ها و تجلیل از عالمان و پژوهشگران نشان می‌دهد که قدر علم و دانش در کشور ما شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در همایش «معرفی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی» که به مناسبت هفته پژوهش، در دانشگاه اراک برگزار شد، با بیان اینکه علم و دانش همواره در صدر اهداف ایرانیان قرار داشته است، افزود: شاهنامه فردوسی، اثر حکیم بزرگ ایران، نماد اهتمام ایرانیان به خرد و عقلانیت است؛ شاهنامه شناسنامه ما ایرانیان است که بیش از ۸۰۰ بار واژه «خرد» و «خردورزی» در آن به‌کار رفته و سخن خود را با نام خداوند جان و خرد آغاز می‌کند.

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به حضور خود در اجلاس اخیر یونسکو در دهلی‌نو اظهار داشت: هفته گذشته در اجلاس یونسکو برای ثبت جهانی هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی حضور داشتم که این هنر با استقبال گسترده ثبت جهانی شد و حاضران در اجلاس، عظمت ایران و فرهنگ ایرانی را مورد تحسین قرار دادند.

دارابی با اشاره به ثبت جهانی آثار تاریخی ایران در شرایط حساس منطقه‌ای گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه‌ای که به میهن عزیزمان تحمیل شد و با وجود از دست دادن جمعی از دانشمندان و فرماندهان، جمهوری اسلامی ایران توانست پاسخی قاطع بدهد و هم‌زمان با این شرایط ایران توانست پرونده «محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد» با قدمتی ۶۳ هزار سال در فهرست جهانی یونسکو به ثبت برساند.

وی با تأکید بر جایگاه کم‌نظیر ایران در میراث فرهنگی جهان افزود: امروز در کشور بیش از یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی شده که نشان‌دهنده قدمت و غنای تمدنی ایران است.

دارابی همچنین با بیان اینکه ۲۵ درصد مشاهیر و مفاخر ایران بزرگ متعلق به استان مرکزی هستند، گفت: در معرفی بزرگان و داشته‌های فرهنگی این استان کم‌کاری شده و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر است.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استان، تأکید کرد: اراک به‌عنوان قطب صنعتی کشور باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در مسیر توسعه دانش، فرهنگ و معرفی مفاخر استان استفاده کند و معرفی جامع استان مرکزی باید به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار قرار گیرد.