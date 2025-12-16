دیدار بجامانده تیم‌های پالایش نفت آبادان و استقلال تهران از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان که قرار بود امروز برگزار شود، به دلیل شرایط جوی بار دیگر لغو شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ پرواز تیم استقلال تهران به مقصد اهواز به علت شرایط نامساعد جوی قادر به فرود در فرودگاه اهواز نشد و این تیم به تهران بازگشت.

استقلالی‌ها قرار بود در دیدار بجامانده از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران امروز سه شنبه ۲۵ آذر برابر میزبان خود پالایش نفت آبادان به میدان بروند که این بازی بار دیگر به علت شرایط نا مساعد جوی لغو و به زمان دیگری موکول شد.

در صورت برگزاری این دیدار، پرونده دور رفت لیگ‌برتر بسکتبال بانوان بسته می‌شد.

هنوز سازمان لیگ فدراسیون در خصوص این دیدار تصمیم نهایی را اعلام نکرده است.