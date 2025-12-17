به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: امروز آسمان استان ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه رگبارنسبتاً شدید باران و تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی واختلال در رفت و آمد‌های دریایی و هوایی در استان می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر و شب از شدت بارش در مناطق غربی، شمالی ومرکزی استان کاسته می‌شود و بارش‌ها در مناطق شرقی استان تداوم دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از ظهر پنجشنبه ۲۷ آذر که موج سوم بارشی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موج بارشی تا روز شنبه ۲۹ آذر موجب بارش‌های قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

خوارزمی گفت: دریا نیز با وزش باد‌های نسبتاً شدیدجنوب شرقی و تند باد لحظه‌ای مواج می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ آخرین وضعیت موج دوم بارش باران در هرمزگان

وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی از دریاروی اجتناب کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار علاوه بر استان هرمزگان، توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت پذیرد و از رفت وآمد‌های غیر ضرور شهری، جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.

خوارزمی افزود: لازم از اواخر وقت شنبه تا دوشنبه ۱ دی با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، تنگه هرمز ودریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی و کاهش محسوس دمای کمینه مورد انتظار است و خسارت به محصولات کشاورزی احتمال دارد و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی تا روز شنبه ۲۷ آذر، کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.