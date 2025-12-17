به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ حسین جباری زاده دبیر هیات فوتبال هرمزگان گفت: دیدار فولاد هرمزگان و شهرداری ساوه که قرار بود روز پنج شنبه ۲۷ اذر در بندرعباس برگزار شود که بدلیل شرایط جوی هرمزگان و اعلام هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی، این مسابقه به زمان دیگری موکول شد.

همچنین بدلیل شرایط نامساعد خطوط پروازی بندرعباس، دیدار تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین به زمان دیگری موکول شد.

این بازی قرار بود روز پنج شنبه (۲۷ اذر ماه) در قزوین برگزار شود.