شبکه انتقال برق با آمادگی کامل وارد اوج بار تابستان آینده میشود
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از پایان برنامههای تعمیرات، بهینهسازی و آمادهسازی پستها و خطوط انتقال برق پیش از ورود به اوج بار تابستان آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از توانیر، محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی این شرکت، در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و تشریح برنامههای سال ۱۴۰۵، با قدردانی از عملکرد شرکتهای برق منطقهای اظهار کرد: برنامههای تعمیرات اساسی، بازسازی تجهیزات فرسوده و بهینهسازی پستها و خطوط انتقال مطابق برنامهریزی انجامشده در حال تکمیل است و شبکه انتقال برق با آمادگی مطلوب وارد دوره اوج بار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش حوادث شبکه در دوره گذشته ناشی از کلیدزنیهای مکرر برای مدیریت بار بوده است، افزود: با تکمیل تعمیرات، بهینهسازی خازنگذاریها و رفع محدودیتهای فنی، انتظار میرود شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه در تابستان پیشرو بهطور محسوسی بهبود یابد.
الهداد بر ضرورت تکمیل نصب رلههای کنترلی صنایع بزرگ تأکید کرد و گفت: نصب کامل این تجهیزات امکان مدیریت پیوسته بار از ساعات ابتدایی روز تا پایان برنامههای مدیریت مصرف را فراهم میکند و نقش مهمی در جایگزینی «مدیریت بار» بهجای «قطع برق» خواهد داشت.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر همچنین با هشدار نسبت به رشد غیرمتعارف بار در برخی مناطق تصریح کرد: بررسی دادههای مصرف نشان میدهد افزایش بار نیمهشب در برخی شرکتهای توزیع برق با روند توسعه صنعتی و جمعیتی همخوانی ندارد و این موضوع نیازمند تحلیل دقیق و شناسایی مصادیق افزایش غیرمتعارف مصرف است.
وی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از اولویتهای شبکه دانست و افزود: کاهش چند صد مگاواتی بار شبکه از طریق شناسایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، تأثیر مستقیم در افزایش پایداری شبکه داشته و این اقدامات باید با جدیت بیشتری بهویژه در استانهای جنوبی و صنعتی ادامه یابد.
الهداد در پایان با اشاره به برنامههای پیشرو خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای اولویتدار انتقال، بازسازی ترانسهای معیوب، توسعه پایش حرارتی تجهیزات و آمادهسازی شبکه، محور اصلی اقدامات صنعت برق برای عبور ایمن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ خواهد بود.