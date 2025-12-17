به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: به دنبال کاهش شدید دما و برودت هوا همراه با بارش برف در بخش‌هایی از استان، احتمال خروج حیات وحش از زیستگاه‌های اصلی و نزدیک شدن آنها به حاشیه جاده‌ها، مناطق ناامن و سکونتگاه‌های انسانی افزایش یافته است.

از عموم مردم و به ویژه رانندگان که درجاده های کوهستانی و سردسیر تردد می‌کنند، درخواست می‌شود با رعایت احتیاط کامل و کاهش سرعت مطمئنه، به حفظ جان حیوانات وحشی کمک کنند.

در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی در نزدیکی جاده‌ها یا مناطق حاشیه‌ای، تأکید می‌شود که:

۱. از نزدیک شدن، غذا دادن، یا هرگونه آزار و اذیت حیوانات خودداری کنید.

۲. موضوع را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا شماره تلفن‌های اضطراری مربوطه گزارش کنید تا تیم‌های اجرایی برای هدایت ایمن حیوانات و پایش وضعیت اقدام کنند.

حفظ و امنیت حیات وحش در این روز‌های سرد، وظیفه‌ای همگانی است.