محیط زیست فارس هشدار داد: با توجه با سرد شدن هوا و امکان پایین آمدن حیوانات از سکونتگاه های خود مراقب جان حیوانات در کنار جاده ها یا مناطق حاشیهای باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: به دنبال کاهش شدید دما و برودت هوا همراه با بارش برف در بخشهایی از استان، احتمال خروج حیات وحش از زیستگاههای اصلی و نزدیک شدن آنها به حاشیه جادهها، مناطق ناامن و سکونتگاههای انسانی افزایش یافته است.
از عموم مردم و به ویژه رانندگان که درجاده های کوهستانی و سردسیر تردد میکنند، درخواست میشود با رعایت احتیاط کامل و کاهش سرعت مطمئنه، به حفظ جان حیوانات وحشی کمک کنند.
در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی در نزدیکی جادهها یا مناطق حاشیهای، تأکید میشود که:
۱. از نزدیک شدن، غذا دادن، یا هرگونه آزار و اذیت حیوانات خودداری کنید.
۲. موضوع را در اسرع وقت به نزدیکترین واحد محیط زیست یا شماره تلفنهای اضطراری مربوطه گزارش کنید تا تیمهای اجرایی برای هدایت ایمن حیوانات و پایش وضعیت اقدام کنند.
حفظ و امنیت حیات وحش در این روزهای سرد، وظیفهای همگانی است.