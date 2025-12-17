به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رولاند فردریش مدیر دفتر آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در کرانه باختری درباره حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها هشدار داد.

فردریش در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ما دو روز پیش، از تخریب ۲۵ خانه در اردوگاه نور شمس مطلع شدیم و این بسیار نگران‌کننده است این تحولات اخیر در چارچوب آوارگی فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری رخ می‌دهد.

این مقام آنروا با بیان اینکه وضعیت در کرانه باختری با خشونت بی‌سابقه شهرک‌نشینان رو به وخامت است، اظهار داشت: این امر مستلزم اقدام جدی برای جلوگیری از آوارگی اجباری در شمال کرانه باختری است