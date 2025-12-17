پخش زنده
بارشها در هرمزگان در دومین روز به شدت در حال باریدن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مردم هرمزگان با بارش این رحمت الهی بسیار خوشحال هستند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با فعالیت دومین سامانه بارشی تاکنون بیشترین بارش با ۱۵۱ و دو دهم میلیمتر به جزیره لاوان اختصاص داشته است.
حمزه نژاد افزود: در این مدت در بندرخمیر ۱۳۳ و یک دهم، پارسیان ۱۰۱ و یک دهم، قشم دریایی ۹۸ و شش دهم، بستک ۹۴ و پنج دهم، میناب ۸۱ و سه دهم، بندرلنگه ۷۴، رودان ۷۲ و نه دهم، بندرعباس ۶۸ و یک دهم و حاجی آباد ۵۳ میلیمتر باران باریده است.
وی افزود: از پنجشنبه تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعال میشود و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.