سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)و تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی و استانداری خراسان رضوی امضا کرد تا گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی کشاورزی، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور بردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس تفاهم‌نامه نخست که میان تات، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منظور شد، طرفین متعهد به شناسایی خلأ‌های عملکردی، انتقال دانش فنی، استقرار سامانه‌های برخط دریافت و تحلیل داده‌ها، پایش نتایج و ایجاد داشبورد مدیریت مزرعه شدند. هدف از این همکاری، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری از طریق تصمیم‌گیری مبتنی بر داده اعلام شده است.

تفاهم‌نامه دوم میان تات و استانداری خراسان رضوی با تمرکز بر منطقه ترشیز به امضا رسید. محور اصلی این تفاهم، اجرای طرح «زنجیره ارزش تامین مالی نوین و مدیریت هوشمند دیجیتال با رویکرد یک دهستان، یک برند» است که به توسعه جامع کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان‌های تابعه منطقه ترشیز می‌انجامد.

مسئولان سازمان تات این اقدام را گامی مهم در مسیر استقرار کشاورزی هوشمند، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد محلی عنوان کردند. آنان تأکید کردند که با بهره‌گیری از فناوری‌های نو و دانش فنی، زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق هدف فراهم خواهد شد.