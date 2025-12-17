پخش زنده
علیرضا قزوه، شاعر با انتقاد از رواج ترانههای کممایه و تجاری در موسیقی و آثار تلویزیونی گفت: بیتوجهی به شاعران بزرگ و جایگزینی آنها با ترانهسرایان فاقد پشتوانه ادبی، موجب افت جدی کیفیت زبان شعر و موسیقی شده و هنر را از مسیر اصلی خود دور کرده است.
علیرضا قزوه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تأکید بر ضرورت بازگشت به شعر اصیل و فاخر اظهار کرد: هوای سالم موسیقی در قلههاست؛ جایی که فردوسی، مولانا، حافظ و سعدی ایستادهاند. این شاعران حتی پس از قرنها، همچنان موسیقی و خواننده را ناامید نمیکنند، زیرا موسیقی کلام آنها قدرتمند است.
وی با اشاره به ضعف آموزشی در حوزه شعر و ترانه افزود: شعر، مانند خوشنویسی، نیازمند سالها مشق و تمرین است. نمیتوان بدون شناخت قواعد و سنت ادبی، شعر درست تولید کرد. بسیاری از ترانههایی که امروز شنیده میشود، حاصل نرفتن همین مسیر اصولی است.
این شاعر با انتقاد از کنار گذاشتن شاعران حرفهای در تولید آثار موسیقایی گفت: ما شاعران برجستهای در کشور داریم، اما بهجای استفاده از آنها، با ترانهسرایانی کار میشود که شاعر نیستند و صرفاً با پرداخت پول، آثارشان خوانده میشود؛ نتیجه آن هم ترانههایی ضعیف و کمدوام است.
قزوه با اشاره به اهمیت دقت در انتخاب واژگان خاطرنشان کرد: شعر مسئولیت دارد. وقتی واژه دقیق و زیبایی مانند چراغان وجود دارد، استفاده از تعابیر نادرست، تحریف معنا و ضربه زدن به زبان فارسی است.
وی با تأکید بر جایگاه تاریخی شعر در فرهنگ ایرانی تصریح کرد: در سنت ادبی ما، خواننده در خدمت شاعر بوده است، نه برعکس. امروز این نسبت تغییر کرده و همه چیز به نفع خواننده تمام میشود؛ در حالی که حافظه تاریخی مردم، شاعر را در جایگاه واقعیاش میشناسد.
قزوه شاعر با اشاره به سیاستهای جدید نظارتی گفت: در دوره جدید، سختگیریها افزایش یافته است و آثار دارای ضعف شعری یا محتوایی اجازه پخش و استفاده در عنوان بندیها را پیدا نمیکنند. هدف این است که موسیقی و شعر دوباره به مسیر درست خود بازگردد.
وی در پایان با مرور روند شعر و ترانه پس از انقلاب گفت: دهه ۶۰، دهه مظلومیت شعر انقلاب بود، دهه ۸۰ اوج ترانههای ماندگار را رقم زد، اما در دهه ۹۰ با گسترش فضای مجازی، کیفیت افت کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پالایش، نقد جدی و استفاده از شاعران واقعی هستیم تا شعر و موسیقی دوباره به قله بازگردد.