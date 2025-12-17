معاون ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال برای تولید هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برنامه ریزی کرده بودیم، اما از ابتدای سال حدود ۵۸۰ دستگاه تولید شده است.

حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: قوای محرکه اتوبوس وابسته به واردات است و ما برای حدود ۵۰۰ دستگاه دیگر هم تامین ارز انجام داده‌ایم، همچنین واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بین شهری را در برنامه داشتیم که تاکنون برای هزار و ۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش انجام شده است.

وی گفت: تأمین اتوبوس مصوبه هیئت دولت را دارد و باید با شرایط خاص و با مشوق‌های لازم آن را انجام دهیم. بنای ما این بود که با ۲ هزار دستگاه وارداتی و هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید داخل بتوانیم امسال در مجموع سه هزار و ۵۰۰ دستگاه را وارد ناوگان حمل و نقل و مسافری کشور کنیم.

عاملی افزود: هم اکنون حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده در کشور داریم و از این نظر در شرایط نامناسبی هستیم، اگر برنامه امسال محقق می‌شد ما می‌توانستیم حداقل نیمی از اتوبوس‌های فرسوده را نوسازی کنیم.

معاون ماشین آلات وزارت صمت با اشاره به تولید بیش از ۱۹ هزار دستگاه کامیون کشنده در کشور؛ گفت: تولید کامیون از ابتدای امسال افزایش ۵۰ درصدی داشته است، امسال واردات کامیون را منوط به اسقاط کامیون فرسوده کردیم، یعنی به ازای هر دستگاه واردات حتما باید یک خودروی فرسوده از رده خارج شود.

وی گفت: از ابتدای امسال برای واردات یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون نیز ثبت سفارش انجام شده است.



