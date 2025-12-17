پخش زنده
امروز: -
پروازهای بینالمللی فرودگاه بندرعباس که بعلت شرایط نامساعد جوی متوقف شده بود، دوباره برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: با بهبود وضعیت آبوهوایی، پروازها طبق برنامه از سر گرفته شد و مسافران توانستند سفرهای خود را ادامه دهند.
توسلی افزود: پرواز شرکت هواپیمایی فلای دبی نیز در مسیر بندرعباس–دبی و بالعکس با ایمنی کامل صورت گرفت.
بیشتر بخوانید؛ چهار پرواز از فرودگاه بندرعباس لغو شد
وی گفت: از سرگیری این پرواز، بار دیگر جایگاه فرودگاه بینالمللی بندرعباس را بهعنوان یکی از مهمترین مراکز ارتباطی جنوب کشور در حوزه سفرهای خارجی برجسته کرد.