به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: با بهبود وضعیت آب‌وهوایی، پرواز‌ها طبق برنامه از سر گرفته شد و مسافران توانستند سفر‌های خود را ادامه دهند.

توسلی افزود: پرواز شرکت هواپیمایی فلای دبی نیز در مسیر بندرعباس–دبی و بالعکس با ایمنی کامل صورت گرفت.

وی گفت: از سرگیری این پرواز، بار دیگر جایگاه فرودگاه بین‌المللی بندرعباس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز ارتباطی جنوب کشور در حوزه سفر‌های خارجی برجسته کرد.