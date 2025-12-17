پخش زنده
امروز: -
شهرستان بام و صفی آباد که به شهرستان قناتها در خراسان شمالی معروف است، ۲۲۳ رشته قنات دارد که آب مورد نیاز ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی را تامین میکنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ قناتها یکی از منابع آبی زیر زمینی هستند که در طول تاریخ همواره در تامین آب شرب و بخش کشاورزی همواره نقش مهمی را ایفا کردند.
این شهرستان بیشترین تعداد قناتها را در خراسان شمالی دارد و بخش مهمی از آبِ مورد نیاز مردم را تأمین میکنند.
اینجا بسیاری از باغها و مزارع با همین قناتها آبیاری میشوند؛ و هنوز هم نگهداریشان بهصورت سنتی انجام میشود؛ کاری که نسلها در این منطقه ادامهاش دادهاند.
کشاورزها میگویند قنات برایشان فقط یک منبع آب نیست؛ برنامهریزیِ کشت، زمان آبیاری و حتی نوع محصول به جریان همین قناتها وابسته است.
این قنات، سالهاست که آب این مزارع را تأمین کرده. حالا احیای قناتها جلوگیری از خشک شدنشان به یکی از دغدغههای اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده است.
در بام و صفیآباد، هر قنات یک تکیهگاه قدیمی است.جایی که مردم هنوز به آن اعتماد میکنند و زندگیِ روزمرهی بسیاری از خانوادهها با همین آب میگذرد.