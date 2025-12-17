پخش زنده
۲ هزار و ۸۰۰ پلاک زمین به روستاهای شهرستان اردستان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان، در نشست کارگروه جوانی جمعیت با اشاره به پیگیریها و همکاری راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بیش از هزار و ۷۰۷ قطعه زمین که ۹۱۸ قطعه در شهرها و ۷۸۹ قطعه زمین و واحد مسکونی در روستاها است واگذار و یا در حال واگذاری است.
محسن حیدری افزود: در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن نیز از پارسال تاکنون دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در شهرستان از این تسهیلات برخوردار شدهاند.
وی همچنین از اختصاص ۱۲۱ پلاک زمین به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند در شهرستان خبر داد.
فرماندار اردستان به افزایش ۲۰ درصدی ازدواج و کاهش ۳۰ درصدی آمار طلاق در هشت ماه گذشته اشاره کرد و گفت: براساس اعلام اداره ثبت احوال اردستان آمار موالید از منفی ۱۹ درصد به منفی ۸ درصد رسیده در واقع ۱۱درصد رشد داشته است.